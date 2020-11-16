Apple ve Google, 6G için çalışmalara başladı

6G teknolojisi için çalışan Intel, LG, Cisco ve HP gibi şirketlerin yer aldığı Next G Alliance koalisyonuna Apple ve Google da katıldı. Dünya genelinde 5G teknolojisinin alt yapı çalışmaları devam ederken yüksek hızlı internet teknolojisi için 6G araştırmalarına başlandı.

Kuzey Amerika Ticaret Birliği olan Telekomünikasyon Sektörü Çözümleri İttifakı (ATIS) tarafından yönetilen Next G Alliance koalisyonu "Kuzey Amerika'yı 6G teknolojisinde dünya lideri yapmayı" hedefliyor. 6G için ArGe, üretim ve standardizasyon, tanıtım, benimsenme ve ticarileştirilme gibi çeşitli çalışmalara imza atacak oluşum, yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını 16 Kasım'da düzenleyecek.

6G ile ilgili stratejisini belirleyen Güney Kore, 6G teknolojisi için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu. Güney Kore hükümeti, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Güney Koreli şirket Samsung, 6G teknolojisinin 2028'de hazır olacağını ve 2030 yılında kullanıcılara sunulacağını söyledi.