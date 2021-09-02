Apple uygulama mağazası kurallarını gevşetiyor; şirketler komisyon vermeden müşteri edinebilecek

ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, uygulama mağazası (App store) kurallarını gevşeterek Netflix gibi şirketlerin Apple'a komisyon ödemeden müşteri edinmelerine izin verecek.

Büyük bölümü uygulama mağazasından olmak üzere hizmet sektöründen geçen yıl 53.8 milyar dolar gelir elde eden Apple, böylece düzenleyici kuruluşların baskıları sonucu komisyon geliri elde ettiği iş modelinde bu hafta ikinci defa taviz vermiş oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre uygulama mağazasından veya uygulama içi satışlardan yüzde 15 ila yüzde 30 komisyon toplayan Apple'ın kuralları, çeşitli engeller yaratarak uygulama geliştiricilerin kullanıcıları Apple dışındaki ödeme kanallarına yönlendirmesini zorlaştırıyor.

Bu kurallardan biri, Apple cihaz kullanıcılarının dergi, kitap, müzik veya video gibi içerikleri satın almak Apple'ın dışında ödeme yöntemleri kullanmasını engelliyordu.

Japonya'dan Apple'a soruşturma

Apple dün yaptığı açıklamada, Japan Fair Trade Commission (JFTC) tarafından başlatılan soruşturma sonrasında gelecek yılın başından itibaren bu kuralı sonlandıracağını duyurdu.

Şirket, uygulama geliştiricilerinin bu uygulamalarda tek bir link paylaşarak kullanıcıların hesap oluşturabilmeleri için onları web sitelerine yönlendirmelerine izin verilmesi konusunda JFTC ile uzlaştığını açıkladı.

Dün yayımlanan bir haberde, Güney Kore parlamentosunun, Google ve Apple gibi büyük uygulama mağazası operatörlerinin, yazılım geliştiricilerini kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasını engelleyen yasa tasarısını onayladığı belirtilmişti. Ancak yasak oyun uygulamalarında devam edecek.

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