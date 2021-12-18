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Bilim / Teknoloji

Apple ürünlerine bir ay içinde 2. zam geldi!

Apple'ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü

18 Aralık 2021 10:54

Apple, iPhone fiyatı başta olmak üzere, yeni yıl öncesi tüm ürünlerine yüzde 40 ila 50 arasında zamlı tarifeyi yürürlüğe koydu. Buna göre Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 10 bin 499 TL'den ve son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'den satılacak.

Apple kasım ayı sonunda dolar kurunun aniden 9'dan 12'ye yükselmesi sonrası yüzde 30 civarı bir zam yapmıştı. Dolar/TL'nin son 2 haftada 12 TL'den 17'ye gelmesiyle yapılan yeni zamla birlikte Apple ürün fiyatları son 1 ayda yaklaşık iki kat artmış oldu.

Apple'ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü.

Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.

Kasım ayındaki zam öncesine göre bakıldığında ise iPhone fiyatlarındaki artış iki katına yaklaştı.

Apple, dolar kurunun 9'lu seviyelerden hızla 12'ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple'ın ikinci zammı da dolar/TL'nin son 1 haftadan 13'ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi.

Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store'da 10.99 TL olan dolar kurunu 17'ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.

İşte zamlı iPhone fiyatları...

25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık    
Ürün Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim
iPhone 13 mini        
128 GB 10999 13999 19999 42.9%
256 GB 11999 15199 21999 44.7%
512 GB 13999 17599 25999 47.7%
iPhone 13        
128 GB 11999 14999 21499 43.3%
256 GB 12999 16199 23499 45.1%
512 GB 14999 18599 27499 47.9%
iPhone 13 Pro        
128 GB 15999 19999 28999 45.0%
256 GB 16999 21199 30999 46.2%
512 GB 18999 23599 34999 48.3%
1 TB 20999 25999 38999 50.0%
iPhone 13 Pro Max        
128 GB 17999 22999 31999 39.1%
256 GB 18999 24199 34999 44.6%
512 GB 20999 26599 38999 46.6%
1 TB 22999 28999 41999 44.8%
iPhone 12 mini        
64 GB 9999 12999 17999 38.5%
128 GB 10499 13599 18999 39.7%
256 GB 11499 14799 20999 41.9%
iPhone 12        
64 GB 10999 13999 19499 39.3%
128 GB 11499 14599 20499 40.4%
256 GB 12499 15799 22499 42.4%
iPhone 11        
64 GB 7999 10999 13999 27.3%
128 GB 8449 11599 14999 29.3%
iPhone SE        
64 GB 5799 7499 10499 40.0%
128 GB 6299 8099 11499 42.0%
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