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Bilim / Teknoloji

Apple, Türkiye'de gizlice marka adı tescil ettirdi

Apple, giyilebilir tekbolojisi iWatch için gizlice marka tescili yaptırmaya devam ediyor

03 Temmuz 2013 04:37

Apple, en son olarak Japonya’da marka adını tescil ettirdiği iWatch için Türkiye’de de aynı işlemi gerçekleştirdi.
Teknoloji dünyasına bugün düşen haberlere göre, Apple’ın Türkiye’nin yanı sıra Meksika ve Tayvan’da da iWatch’un marka adını almak için başvuru yaptığı öğrenildi.
Apple’ın bugüne kadar iWatch için marka tescili yaptığı ülkeler Türkiye, Meksika, Tayvan, Rusya, Japonya ve Kolombiya oldu.
NDTV’nin haberine göre, Japonya’daki bavurunun 3 Haziran’da yapıldığı ortaya çıkarken, ürünün 2014’te piyasaya sürülme olasılığı da giderek artıyor. Asya merkezli KGI Securities şirketi analisti Ming-Chi Kuo, Mayıs ayındaki tahmininde ‘iWatch’un 2014’ün ikinci yarısında sunulabileceğini’ ifade etmişti.
Söylentiler, iWatch’un 3,8 ile 5 cm genişliğinde OLED ekrana sahip olacağını ve iPad/iPhone bağlantısı için Bluetooth 4.0 özelliği bulunacağını öne sürüyor. Ayrıca, saatin hareket algılayıcısı da bulunabileceği iddia ediliyor.
Sony ve Pebble markalarının sunduğu akıllı saatler, gelen aramalar, mesajlar, notlar ve medya oynatıcıya ait uyarıları kolun üzerine yansıtıyor. Apple’ın da benzer bir özellik sunabileceği, daha da önemlisi Siri sesli komut özelliğini öne çıkarabileceği düşünülüyor.
iWatch’ın sesli komutla birçok hizmeti çalıştırabilecek bir cihaz olması, tüketicilerden büyük bir ilgi görmesini sağlayabilir. Cihazın Türkiye dahil dünyanın farklı lokasyonlarında marka tescilinin yapılması, Apple’ın beklediği ilgi hakkında da bilgi veriyor.
 

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