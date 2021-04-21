Apple Türkiye, ürünlere ve hizmetlere zam yaptı

Apple Türkiye, çeşitli ürün ve hizmetlerinde fiyat artışına gitme kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Tanırım sonrası şirket eski ürünlerine zam yaptı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti.

Zam sonrası yeni fiyatlar ise şu şekilde:

-iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL

Eski fiyat: 5.799TL

-iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL

Eski fiyat: 7.199TL

-iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999TL

Eski fiyat: 7.199TL

-iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399TL

Eski fiyat: 8.399

-iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL

Eski fiyat: 3.199TL

-iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL

Eski fiyat: 4.399

-iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL

Eski fiyat: 3.999TL

-iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL

Eski fiyat: 5.199TL

-iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL

Eski fiyat: 3.799TL

-iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL

Eski fiyat: 4.999

-iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL

Eski fiyat: 5.199TL

-iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL

Eski fiyat: 6.399TL

-Magic Keyboard: 2.999TL

Eski fiyat: 2.499TL

-Smart Keyboard Folio: 1.749 TL

Eski fiyat: 1.499TL

-Smart Keyboard: 1.499TL

Eski fiyat: 1.299

-iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799TL

Eski fiyat: 699TL