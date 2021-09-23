Apple, son yılların en popüler oyununu kara listeye aldı

Apple'ın, son yılların en popüler oyunu Fortnite'ı kara listeye aldığı ve artık iPhone kullanıcılarının bu oyunu oynayamayacağı belirtiliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ile Fortnite isimli oyunun yaratıcısı Epic Games arasındaki gerilim tekrar tırmanmaya başladı. Geçen yıl Ağustos ayından beri yasal bir sürecin içerisinde olan iki şirket, Epic Games’in Apple’ın App Store’dan aldığı komisyonu ödememek için kendi “uygulama içi satın alma” sistemini geliştirmesiyle karşı karşıya gelmişti. Fortnite’ı yaratan Epic Games, Apple’ı tekelleşmeyle suçlarken ABD’de mahkeme, tüketicilerin Apple’ın ödeme mekanizmasını kullanmak yerine uygulama geliştiricinin kendi sistemi üzerinden para ödemesinin bir ihtilaf yaratmayacağına kanaat getirmişti.

Epıc Games Ceo’su duyurdu

Bu karar Epic Games için bir zafer olarak tanımlansa da şirketin iPhone için üçüncü parti uygulama mağazaları açılması talebine ise ret kararı çıkmıştı. Fakat dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Apple, Epic Games’in en popüler oyunu olan Fortnite’ı App Store’dan engelledi. Fortnite, kara listeye alınırken, Epic CEO’su Tim Sweeney yasal süreç tamamlanana kadar Fortnite’ın yasaklı kalacağını da duyurdu.

Epic CEO’su Tim Sweeney, Apple’ın bu hamlesine adeta ateş püskürürken, “Apple’dan yine rekabet karşıtı olağanüstü bir hamle geldi. Apple gücünü pazarı yeniden şekillendirmek ve kazananla kaybedeni seçmek için kullanıyor” dedi.

Apple’dan doğrulama geldi

Sweeney’in bu açıklamalarını doğrulayan Apple konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı. Yazılımcılar ve oyun şirketleri Apple’ın App Store üzerinden yüzde 15 ile yüzde 30 arasındaki komisyon almasına bir süredir tepki gösteriyordu.