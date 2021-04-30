Apple, 'rekabete aykırı' politikaları nedeniyle suçlandı

Apple, App Store'u çalıştırma yöntemi nedeniyle AB rekabet kurallarını çiğnemekle suçlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Apple'ın bu sektördeki rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmek ve tüketicileri kendi hizmetlerini tercih etmek zorunda bırakmak için hakim konumunu ve adaletsiz uygulamalarını kullandığını iddia eden müzik uygulaması Spotify tarafından iki yıl önce getirilen suçlamalarla ilgili, Avrupa Komisyonu düzenleyicisi Margrethe Vestager, "tüketiciler kaybediyor" şeklinde bir tweet attı.

Apple daha önce iddiaları reddetmişti, ancak şimdi büyük bir para cezasıyla karşı karşıya ve Apple yetkilileri düzenleyicileri ikna edemezlerse politikalarını değiştirmek zorunda kalabilirler.

Vaka, özellikle App Store politikalarının müzik akışını nasıl etkilediğine bakıyor. Suçlama ilk olarak 2019'da Apple'ın "seçimi sınırlandırdığını ve yeniliği boğduğunu" söyleyen, Spotify'ın kurucularından biri olan Daniel Ek tarafından yapıldı.

Bir EC bildirimi (Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu), "Apple'ın kuralları, rakip müzik akışı uygulama geliştiricilerinin maliyetlerini artırarak müzik akışı pazarındaki rekabeti bozuyor. Bu da tüketicilere iOS cihazlarındaki uygulama içi müzik abonelikleri için daha yüksek fiyatlar sunuyor" dedi.

Yanıt olarak Apple, Spotify abonelerinin% 99'undan komisyon almadığını söyledi.

Komisyonda aynı zamanda, "Özünde Spotify'ın talebi, dünyanın hiçbir mağazasının izin vermediği iOS uygulamalarında alternatif anlaşmaların reklamını yapabilmeleridir" denildi.

Apple ise "Bir kez daha, App Store'un tüm avantajlarından yararlanmak istiyorlar ancak bunun için herhangi bir ödeme yapmaları gerektiğini düşünmüyorlar. Komisyon'un Spotify adına argümanı adil rekabetin tam tersi." açıklamasını yaptı.

Daha önce Vestager, EC'nin ulaştığı ilk sonucun, "Apple'ın AB rekabet yasasını ihlal ettiği" ve "App Store'daki rakiplerinden yüksek komisyon ücreti talep ettiği, alternatifler hakkında bilgi vermelerini yasakladığı" olduğuyla ilgili bir tweet atmıştı.

EC ve ABD yetkilileri, Apple'ın uygulama içi satın alımlar için aldığı yüzde 30 komisyonun adil olup olmadığını daha geniş bir şekilde düşünmek üzere App Store'a yönelik devam eden bir dizi soruşturma yürütüyor.

Hem geliştiricilerin hem de düzenleyicilerin baskısı altında, Apple, komisyon oranını 1 milyon Euro 'dan daha az gelir elde etmekten olan geliştiriciler için yüzde 15'e düşürdü.

Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games, uygulama içi satın almalardaki yüzde 30'luk kesinti nedeniyle Apple ile ilgili benzer bir şikayette bulundu. Bu durum, daha sonra Apple'ın oyunu App Store'dan kaldırmasına yol açtı.

İki şirket arasında önümüzdeki hafta ABD'de bir dava açılacak. Davada Apple CEO'su Tim Cook ve Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney ifade verecek.