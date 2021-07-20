Apple, ofise dönüş tarihini 1 ay daha erteledi

Apple, Delta varyantı nedeniyle eylül ayında yaptığı ofise dönüş çağrısını bir ay erteleyerek akim ayına aldı.

Aşıların etkisinin tartışıldığı bu ortamda pek çok büyük şirket, pandeminin başından bu yana evde olan çalışanlarıyla ilgili karar almaya çalışıyor. O şirketlerden biri de ABD’li teknoloji devi Apple. ABD’de nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından Apple yönetimi çalışanları ofise geri döndürme kararı almıştı.

Haziran ayında bir açıklama yapan Apple CEO’su Tim Cook, “Birçoğumuz birbirimizden ayrıyken pek çok şeyi başarabilmemize rağmen, gerçek şu ki önemli bir şey eksik kaldı. Video konferans görüşmeler elbette aramızdaki mesafeyi kısalttı, ancak yerine getiremeyeceği şeyler var” diyerek çalışanları eylül ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söyledi.

Apple çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan bu karardan geri dönüldü. ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre Apple ofise dönme kararını bir ay erteledi. Salgının gidişatını takip edecek olan şirket, eylül ayında geri çağırdığı çalışanları için yeni tarihi ekim ayı olarak belirledi. ABD’de ofise geri dönüş adımını atan ilk şirketlerden biri olan Apple’ın bu kararının diğer şirketler için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.