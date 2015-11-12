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Bilim / Teknoloji

Apple, o öğrencilerden özür diledi

Yaşananları cep telefonu ile kaydeden öğrenciler, olayın ırkçılık içerdiğini belirterek, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı

12 Kasım 2015 11:26

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir alışveriş merkezindeki Apple mağazası çalışanları, Afrika kökenli öğrencileri hırsızlık yapacaklarını iddia ederek mağazadan atması üzerine şirket öğrencilerden özür diledi.

Melbourne Highpoint Alışveriş Merkezindeki dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın mağazasına gelen Afrika kökenli 10. sınıf öğrencisi 6 genç, mağaza çalışanları tarafında bir şeyler çalacakları iddiasıyla mağaza dışına çıkartıldı.

Yaşananları cep telefonu ile kaydeden öğrenciler, olayın ırkçılık içerdiğini belirterek, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. 

Olayın duyulması üzerine mağaza müdürü öğrencilerden ve okul müdüründen özür diledi.

Kaydı yapan öğrenci Francis Ose, ''Basitçe ırkçılık, onlara özür diletti'' ifadelerini kullanırken, Mohamed Semra ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın özründen memnun olduğunu belirtti ve ''Özür dilediler, rahatladık uzatmaya gerek yok'' dedi.

Facebook'ta yaklaşık 40 bin defa izlenen videoda mağaza çalışanını ''bu kişiler, sizin bir şey çalabileceğinizden endişe ediyorlar'' sözleri yer alıyor. 

Okul üniformaları üzerilerinde olan öğrencilerin itiraz etmesi üzerine videonun devamında görevlinin, ''Konuşma bitmiştir, sizin mağaza dışına çıkmanızı istiyorum'' dediği görülüyor.

Olay sonrasında Apple tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

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