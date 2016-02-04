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Bilim / Teknoloji

Apple Music Türkiye'de yayına girdi

İlk 3 ay boyunca ücretsiz olan hizmet sonraki aylarda 9.99 liraya kullanılabilecek

04 Şubat 2016 23:33

Apple’ın streaming müzik servisi Apple Music bu akşamdan itibaren Türkiye’de de müzik yayımına başladı. 3 yıl önce Sistemin, Türkiye pazarına giren Spotify ve Deezer gibi şirketlerle Apple arasında büyük bir yarışa tanık olacağı belirtildi.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'ün haberine göre, Apple, ilk 3 ay boyunca bu hizmeti parasız olarak sunacak. Bundan sonraki sürede ise ayda 9.99 TL ücretle kullanılabilecek.

Ayrıca aile olarak kullanım için de  özel bir ücretleme modeli sunacak. Bir aile ayda 14.99 TL ödediği taktirde bu hizmeti kullanabilecek.

Ayda 9.99 TL ödeyen kişi bunu mobil (cep) telefonunda, iPad’inde, dizüstü bilgisayarında ek ücret vermeden kullanabilecek.

iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, PC, Apple TV ve Android işletmecilerde bu yayınlar alınabilecek.

 

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