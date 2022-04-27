Apple Music'ten dev zam

İOS'da kullanılan Apple Music fiyatlarına yüzde 42 zam yaptı. Son zamla birlikte Apple Music, aylık 19,99 TL oldu.

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformları arasında 2. sırada yer alan ve dünya çapında 80 milyon kullanıcıya ulaşan Apple Music, zam yapma kararı aldı. Son olarak 2021 yılının ekim ayında benzer bir hamle yaparak fiyatı 13.99 TL’ye çıkaran platform; şimdi de yüzde 42’lik bir zam ile tekrar gündeme geldi.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple Music tarafından zam yapılacağı konusunda kullanıcılarla paylaşılan e-postada yaklaşık yüzde 42’lik bir fiyat artışı olacağına dair bilgi veriliyor. Halihazırda aboneliği bulunan ve yeni fiyat ile devam etmek istemeyen kişilerin endişelenmesine gerek yok. Zira ilgili fiyat artışı bu ayın faturasına yansımayacak.

Kullanıcılara gönderilen bu mesajın detaylarına baktığımızda ilgili zammın 26 Mayıs tarihinden itibaren başlayacağı ve abonelik iptalinin bu vakte kadar yapılması gerektiği söyleniyor. Aksi takdirde yeni fiyatlandırma üzerinden üyeliğiniz devam edecek.

Fiyatlar ne kadar oldu?

Apple Music tarafından yapılan bu paylaşımda şunlar söylendi:

"Sayın Müşterimiz, Apple Music abonesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu abonelikle ilgili bir değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek istedik.

Apple bu aboneliğin ?13.99/ay olan fiyatını ?19.99/ay olarak yükseltiyor. Aboneliğiniz iptal edilene kadar 26 Mayıs tarihinden itibaren ?19.99/ay karşılığında devam edecek."

Bununla birlikte Spotify da geçen şubat ayında fiyatlarına zam yaparak aile paketini 29.99 TL’ye çıkardı. Ancak bugün açıklanan zam kararıyla birlikte Apple Music durumu eşitledi. Öte yandan reklamsız Premium paketiyle birlikte YouTube Music’i de kullanıcılarına sunan YouTube ise 2019 yılından beri 16.99 TL’lik fiyat ile abonelik sunuyor. Ayrıca aile paketinin fiyatı da 25.99 TL.

Öğrenci paketi: 9,99 TL / ay

Bireysel paket: 19,99 TL / ay

Aile paketi: 29,99 TL / ay