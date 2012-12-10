Polisten 'Apple Maps' uyarısı: Kullanmayın

Avustralya polisi, ülke genelinde çok sayıda kişinin kaybolmasına neden olduğu içib Apple Maps’in kullanılmamasını istedi. Polis, en son olarak uygulamayı kullanarak bir şehre varmaya çalışan ama çöl arazide kaybolan 10’dan fazla motorcunun kurtarıldığını açıkladı.

Apple, Maps uygulaması nedeniyle zor günler geçirmeye devam edecek gibi görünüyor. iOS 6 ile sunulmasının ardından hayal kırıklığı yaratan harita uygulaması, Apple CEO’su CEO Tim Cook’un kullanıcılardan özür dilemesine neden olmuş, iki yazılım mürürünü de işinden etmişti.

Avustralya’nın güneyindeki Victoria eyaletinde, polis son birkaç hafta içinde 10’a yakın insanın Apple Maps kullandığı için kaybolduğunu, en son olarak 10’un üzerinde motorcunun çöl arazide kaybolduktan 24 saat sonra bulunduğunu belirtti. Polis, motorcuların bulundukları zaman yanlarında az miktarda su ve yiyecek kaldığını ifade etti.

Asıl yerden 70 km ötede

Polis, motorcuların Victoria eyaletinin ortalarındaki bir kasabaya ulaşmaya çalıştıklarını, ancak kasaba yerine ulaşmak istedikleri yerden 70 km ötedeki bir ulusal parka girdiklerini belirtti.

Polis, yaptığı açıklamada, “Apple Maps üzerinde yaptığımız incelemede, motorcuların gitmek istediği Mildura kentinin, bulunduğu asıl noktadan 70 km mesafede, Murray Sunset Ulusal Parkı’nın içinde göründüğünü fark ettik... Bu bölgede sıcaklık 46 dereceye kadar çıkabiliyor ve su kaynağı bulunmuyor. Çok ciddi bir durum yaşanabilirdi” dedi.

Yetkililer, Mildura ve civarındaki bölgelere gidecek kişilerin, Apple Maps’teki sorunlar giderilinceye kadar başka harita uygulamaları ve basılı haritalardan yararlanmalarını istedi.

Cook özür dilemişti

Apple, Eylül ayında iO6 işletim sistemini sunduğunda, Google Maps uygulamasını terk ederek kendi harita uygulamasını öne çıkarmıştı. Ancak uygulamanın navigasyon sistemindeki eksikler, kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılaştı.

Apple CEO’su Tim Cook, Eylül sonunda bir açıklama yayımlayarak tüm kullanıcılardan özür dilemişti. Cook’un ardından yazılım müdürü Scott Forstall özür dilemeyi reddedince kovulmuş, Apple Maps birimini başındaki Richard Williamson ise geçtiğimiz ay işinden uzaklaştırılmıştı. (ntvmsnbc)

