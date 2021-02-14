Apple, Malatya için iş ilanı yayınladı

İstanbul'da açacağı Apple Store'un ardından şirket Linkedln üzerinden Malatya için iş ilanları yayınlandı.

İstanbul için paylaşılan ilanlar ve yeni Apple Store henüz gündemden düşmemişken, dikkat çeken bir diğer gelişme ise şirketin LinkedIn üzerinden yeni ilanlar yayınlaması oldu. Bu kez iş ilanları 'Malatya' konumu için paylaşılmış durumda.

Söz konusu ilanlar ile birlikte Apple'ın LinkedIn üzerinden yayınladığı ilanlar arasında İstanbul için açılmış pozisyonlar da var. Tüm ilanlar Apple'ın LinkedIn hesabı üzerinden yalnızca birkaç saat önce yayınlanmış ve toplamda 24 ilan bulunuyor.

Bu ilanlardan 13 tanesi İstanbul konumu için yayınlanmışken, 11 ilan ise Malatya konumu için yayınlanmış durumda. İlk olarak akıllara LinkedIn'de konum servisleri kaynaklı bir sorun sebebiyle kimi ilanlarda konumun Malatya olarak görünüyor olması ihtimali geliyor. Ancak tabii ki bir yandan da aynı saat dilimleri içerisinde yayınlanmış diğer ilanlarda konumun İstanbul olarak görünmesi, ilanların gerçekten de Malatya için yayınlanmış olabileceğini düşündürtüyor.