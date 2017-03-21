T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple, kırmızı iPhone'u piyasaya sürdü

Kırmızı iPhone'lardan elde edilen gelirin bir kısmı, HIV/AIDS ile mücadeleye harcanmak için The Global Fund'a bağışlanacak

21 Mart 2017 20:45

Apple, HIV hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kırmızı kapaklı iPhone 7 ve 7 Plus modellerini piyasaya sürdü.

İnternet sitesinden bugün için sürpriz bilgilendirmesinde bulunan iPhone, yeni modeli site ziyaretçilerine duyurdu.

Gelirin bir kısmı bağışlanacak

Apple'ın özel olarak üretilen modeller listesine kattığı kırmızı iPhone 7 modelinin fiyatı, en düşük depolama için 4.299 TL, iPhone 7 Plus modelinin ise 4.949 TL olarak belirlendi. Kırmızı iPhone'lardan elde edilen gelirin bir kısmı, HIV/AIDS ile mücadeleye harcanmak için The Global Fund'a bağışlanacak.

Yeni iPad modeli de çıktı

Öte yandan Apple, yeni iPad modelini de satışa sundu. iPad Air 2 modelinin yerine geçecek olan daha ucuz modelin ismi sadece iPad olarak belirlendi.

Yeni iPad, 2048×1536 çözünürlüğünde, 9.7 inçlik Retina ekrana sahip. Yeni iPad'in işlemci bölümünde ise Apple A9 yonga seti bulunuyor. 10 saat pil ömrü sunan yeni iPad, 8 MP arka ve FaceTime HD ön kameraya sahip.

Tablette 4K video kaydı yapılamıyor. Pro serisinde konumlandırılmadığı için cihazda smart connector ve Apple Pencil desteği de bulunmuyor. Touch ID özelliğinin yer aldığı yeni iPad 469 gram ağırlığında ve 7.5 mm kalınlığında.

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip olan iPad'in 32 GB ve 128 GB'lık modelleri bulunuyor. Apple'ın yeni tabletinin 32 GB'lık Wi-Fi versiyonu 1599 TL, 32 GB Wi-Fi + Cellular versiyonu ise 2 bin 199 TL fiyata sahip.

 

ETİKETLER

iphonekırmızımodel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24