Apple, kendini tamir edebilen telefon için patent başvurusu yaptı

Apple, insan yardımı olmadan cihaz üzerindeki bir kırığı veya hasarı onarabilecek, kapakla birlikte gelen katlanabilir bir akıllı telefon patenti için başvuruda bulundu.

Katlanabilen telefon teknolojisinin gündemde olduğu günlerde, katlanan telefonlarda diğerlerine oranla daha fazla ekran çiziği olma sorunu yaşanabiliyor. Apple'ın Ocak 2019'da katlanabilen ve kendi ekranını onarabilen bir telefon patenti için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Patent dosyasında bahsedilen cihazın şarj esnasında veya belirli zamanlarda kendi kendini iyileştirebileceğini belirtiyor. Ayrıca bu başvuru, telefonun esnek kaplamasının malzemesinin “dışarıdan müdahale olmadan” bir çatlağı veya oluğu algılamak ve ardından doldurmak için tasarlanabileceğini söylüyor.

Apple'ın patent başvurusunda bulunduğu bilinse de cihaz hakkında ne kadar ciddi planlar olduğu henüz bilinmiyor.