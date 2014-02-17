Apple, kalp krizini önceden tespit edebilecek

San Francisco Chronicle gazetesinde yayımlanan habere göre, Apple kalp krizini önceden tahmin edecek bir sensör teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ses uzmanı Tomlinson Holman ile geliştirilen projede, damarlardaki kanın sesi takip edilecek.

Apple’ın bu cihazı yakında piyasaya sürmeyi planladığı akıllı saat iWatch’a adapte etmesi bekliyor. TGRT'de yer alan habere göre, ocak ayında çıkan bir haberde Apple’ın sağlık odaklı iOS uygulamalarını arttıracağı iddia edilmişti. Firma yakın bir zamanda bu alanda uzman Marcelo Malini Lamego’yo bünyesine alarak iddiaları güçlendirmişti.