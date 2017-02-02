Apple İrlanda'ya ödemesi gereken 13 milyar euroyu ödemedi!

İrlanda’da yasa dışı vergi ayrıcalığı elde ettiği gerekçesiyle milyonlarca euro ceza ödemesi kararlaştırılan Apple’ın son ödeme tarihinin geçmesine rağmen henüz parayı vermediği açıklandı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Apple’ın İrlanda’da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine yönelik 3 yıldır süren soruşturmayı tamamlayan yetkililer, teknoloji devine oldukça yüklü bir ceza kesti. Bu kapsamda 2003 yılından 2014'e kadar geçen 11 yıllık sürede yasa dışı vergi ayrıcalığı elde ettiği tespit edilen Apple’ın 13 milyar euro ve faizini ödemesi kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ocak son ödeme tarihinin geçmesine rağmen Apple cephesinden herhangi bir başvurunun yapılmadığı, paranın henüz alınmadığı belirtildi. Şirketlerin kar sağladıkları ülkelerde vergi ödemeleri gerektiğinin altını çizen Vestager, Cupertinolu şirketin Avrupa ve çevre bölgelerde sağladığı karları İrlanda’da vergilendirmek üzere kayıt altına aldığını ifade etti.

Ödenecek tutarın yüksek olmasından dolayı sürecin karmaşık ve uzun zaman alacak bir konu olduğunu söyleyen Vestager, Apple’ın cezayı ödemesi için temasların devam edeceğine dikkat çekti. Diğer taraftan ülkedeki faaliyetlerini arttıracağını duyuran Apple, Lüksemburg'da yer alan App Store, iBooks Store, iTunes Store ve Apple Music çalışmalarını 5 Şubat’tan itibaren İrlanda’ya taşıyacağını açıkladı.