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Bilim / Teknoloji

Apple, iPhone 7'yi bugün tanıtıyor

Yeni iPhone'da 4K video çekimi yapılabilecek

07 Eylül 2016 10:51

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone 7, bugün ABD’nin San Francisco şehrinde tanıtılacak. Lansmanın TSI 20.00'de başlaması bekleniyor.

iPhone 7 hakkındaki söylentiler o kadar detaylandırıldı ki, kullanıcıların da merakları aynı seviyede arttı. Peki iPhone 7’nin iPhone 6s’ten farkı ne olacak? İşte detaylar...

 

İki renk seçeneği

 

Beklenen ilk değişiklik tasarım tarafında. iPhone 7 modelinin tasarımı, iPhone 6 ailesine benzeyecek olsa da anten çizgilerinin değişikliği başta olmak üzere ufak dokunuşlar bekleniyor. Renk farkını da tasarım detayı olarak sayacak olursak bu yıl iPhone 7’ye iki yeni renk seçeneği bekleniyor. Bunlardan biri parlak siyah, diğeri ise mavi olacak.

 

Suya dayanıklılık

 

İddialar, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin tıpkı Sony ve Samsung markalarında olduğu gibi suya dayanıklı olacağını gösteriyor. iPhone 6s modelinin donanımında özel bir kaplama malzemesi kullanan Apple, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin suya dayanıklılığını artırmıştı .Yeni modelde tam anlamıyla bir dayanıklılık bekleniyor. IP sertifikasıyla bu dayanıklılığın belgelendirilmesi de beklentiler arasında.

 

4K video çekimi

 

Çift kamera söylentilerini daha önce gündeme taşımıştık. iPhone 7 Plus modelinde yer alacak olan çift kamera tek değişiklik olmayacak. Yeni iPhone modelleri 4K çözünürlükte 60 kare/saniye hızında video kaydı yapabilecek. Depolama alanının artışındaki etkenlerden biri de bu. Baz modelin 32 GB, en üst versiyonun ise 256 GB olması bekleniyor. Böylelikle 4K videolara daha fazla yer açılacak.

 

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