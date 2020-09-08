Apple'ın yeni modellerini tanıtacağı lansman tarihi belli oldu

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12 serisi telefonlarının lansman tarihi, 15 Eylül olarak belirlendi.

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 12'nin lansmanı Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. ABD'li tekenoloji üreticisi Apple, iPhone 12 serisinin lansmanını 15 Eylül 2020 saat 20.00'de yapılacak.

Apple'ın iPhone 12 öncesinde yeni iPad ve Apple Watch'ı tanıtması bekleniyor.

Tasarım anlamında küçük değişikliklere sahip olması beklenen iPhone 12 modelleri, iPad Pro ve ilk nesil iPhone SE gibi daha keskin köşeli hatlara sahip olacak. iPhone 12 ailesinin sahip olacağı en önemli özelliklerden bir diğerinin ise 5G teknolojisi özelliğinin bulanacağı iddiası var.

Hatırlatmak gerekirse akıllı telefon pazarındaki pek çok marka geçtiğimiz yıldan beri amiral gemisi modellerinde 5G teknolojisini sunmaya başladı. iPhone 12 ailesinin 5.4, 6.1, 6.1 ve 6.7 inç olmak üzere 4 farklı modele sahip olması bekleniyor.

Fiyatlarının ise 749 dolar ile 1.099 dolar arasında değişmesi bekleniyor. Türkiye'de ise kaç TL'den satılacağı konusunda henüz bir bilgi yok.