Apple'ın kurucu ortağı Wozniak: iPhone 12 ve 13'ü ayırt edemiyorum

Wozniak, "İçindeki yazılım eski iPhone'lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu" ifadelerini kullandı.

Eylül ayının sonlarında piyasaya sürülen iPhone 13, 12'ye benzer bir görünüme sahip ancak daha uzun pil ömrü, Cinematic modu ve ProRes modunun yanı sıra gelişmiş kamerası ve daha dayanaklı olan camıyla öne çıkıyor.