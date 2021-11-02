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Bilim / Teknoloji

Apple'ın kurucu ortağı Wozniak: iPhone 12 ve 13'ü ayırt edemiyorum

"İçindeki yazılım eski iPhone'lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu"

02 Kasım 2021 17:33

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, yeni çıkan iPhone 13 ile önceki 12 modelini ayırt edemediğini belirtti. Wozniak, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 13'ün tasarımını eleştirerek,
yeni model ile selefi arasındaki 'farkı anlayamadığını' söyledi.
 
Wozniak, "İçindeki yazılım eski iPhone'lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu" ifadelerini kullandı.
Eylül ayının sonlarında piyasaya sürülen iPhone 13, 12'ye benzer bir görünüme sahip ancak daha uzun pil ömrü, Cinematic modu ve ProRes modunun yanı sıra gelişmiş kamerası ve daha dayanaklı olan camıyla öne çıkıyor.
 
1985'te Apple ile yollarını ayıran Wozniak, ayrıca Apple Watch'ın yeni sürümündeki iyileştirmelerin önceki versiyonuna kıyasla övgüye değer pek bir şey barındırmadığını dile getirdi.
 
Daha önce Wozniak, 2017 yılında kendisine gönderilen yeni iPhone X modelini de beğenmediğini söyleyip, iPhone 8 cihazını kullanmayı sürdüreceğini belirtmişti. Wozniak, iPhone 8'in de iPhone 7'sine ve hatta önceki model iPhone 6'ya belirgin şekilde benzediğini öne sürmüştü.
 
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