Apple'ın çocuk istismarı içeriklerini tarayarak tespit edecek sistemi eleştirildi; "Gizlilik açısından bir geri adım"

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Apple’ın ABD’deki iPhone ve iPad’lerde iCloud’ları tarayarak çocuk istismarı içeriklerini tespit edecek adımı eleştirilerle karşılaştı. Uygulamanın zamanla genişletilerek otoriter devletler tarafından vatandaşları takip etmek için kullanılabileceği belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, Apple geçen hafta çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yüklendiği iCloud hesaplarının tespit edilebileceğini ve ihbar edileceğini duyurdu.

Sistemi eleştirenler, bu takip mekanizmasının farklı konularda da genişletebileceğini söyledi. WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, Twitter’dan yaptığı açıklamada Apple’ın kararını “endişe verici” olarak yorumladı.

Cathcart “Apple’ın dün duyurduğu gelişmeleri okudum ve endişeledim. Bence bu yanlış bir yaklaşım ve dünya genelinde gizlilik konusunda geri adım.Apple’ın attığı adımı atıp atmayacağımızı soruyorlar. Cevap hayır” dedi.

Cathcart, WhatsApp’ın kullandığı çocuk istismarı tespit sisteminin şifrelemeyi kırmadan bugüne kadar ABD Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne 400 bin vaka bildirdiğini söyledi.

Apple’ın adımını tebrik edenler de oldu. Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, Facebook’un da bu adımı takip etmesi gerektiğini söylerken ABDli senatör Richard Blumenthal, Apple’ın adımını “girişimci ve cesur bir adım” olarak niteledi.