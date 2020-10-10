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Bilim / Teknoloji

Apple'ın açığını bulan iki kişiye binlerce dolar ödül

10 Ekim 2020 17:00

Masomo'da Backend Developer olarak çalışan Rıza Sabuncu ve arkadaşı Ertuğrul, kendi çabalarıyla Apple'ın farklı sistemlerinde iki farklı açık keşfetti. Buldukları hataları teknoloji devine bildiren Rıza ve Ertuğrul, sırası ile 2 bin 500 dolar ve 5 bin dolar ile ödüllendirildiler.

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