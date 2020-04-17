Apple, iPhone SE 2020'yi tanıtmasının ardından iki modelin fişini çekti

Yeni iPhone SE'nin duyurulmasıyla birlikte Apple, klasikleşmiş bir şekilde en eski telefonunun satışını durdurdu. Çıkan haberlere göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın üretimi de Apple tarafından durdurulmuş durumda.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Apple tarafından yok edilse de, diğer birçok teknoloji mağazası elindeki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini satışta tutuyor.

Zira bu mağazaların elinde halihazırda iPhone 8 stoğu mevcut. Mağazaların elindeki stokların bitmesiyle birlikte iPhone 8 serisi tamamen satıştan kalkacak. Böylece iPhone 8 Plus da 'Plus' takısını kullanan son iPhone olarak tarihe karışacak.