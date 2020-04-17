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Bilim / Teknoloji

Apple, iPhone SE 2020'yi tanıtmasının ardından iki modelin fişini çekti

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın üretimi durduruldu

17 Nisan 2020 00:10

Apple, iPhone SE 2020'yi tanıtmasıyla iki iPhone modelinin fişini çekti. Apple'ın 2017 yılında tanıttığı iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın üretimi durduruldu.

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