Apple'dan hata: FaceTime aramaya yanıt verilmese bile sesi karşı tarafa ulaştırıyor

Apple'ın iOS 12.1 güncellemesini yayınlanmasından sonra görüntülü konuşma uygulaması Facetime ile ilgili bir hata çıktı. FaceTime'dan arama alındığında bu aramaya yanıt verilmese bile ses karşı tarafın kulağına ulaşıyor olabilir.

iOS 12.1 güncellemesi pek çok sorunu beraberinde getirmiş, kullanıcıların hücresel internet bağlantılarını dahi zaman zaman kendi kendine kopardığı ortaya çıkmıştı. Bu kez güncellemenin FaceTime'da büyük bir güvenlik açığına neden olduğu ortaya çıktı. FaceTime'ı aktif olarak kullanılmasa bile FaceTime üzerinden arama geldiğinde güvenlik açığı kendini belli ediyor.

FaceTime aramasına yanıt verilmediğinde, arama devam ettiği sürece ses aramayı yapan kişiye ulaşıyor. Yani mikrofon açık kalıyor. Bu hatanın iOS 12.1 güncellemesi sonrası bazı kullanıcılarca fark edilmesi üzerine kullanıcılar Apple'a şikayet yağdırdı.

Twitter yöneticisi Jack Dorsey, Apple problemi çözene kadar telefonlardan Facetime uygulamasının devre dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

The Wall Street Journal’a göre hatayı 14 yaşındaki Grant Thompson adlı Fortnite oyuncusu keşfetti. Thompson’ın Fortnite’ta oyuna gireceği sırada arkadaşlarına ulaşmaya çalışırken bunu ortaya çıkarttığı aktarıldı. Daha sonra Thompson aramaya henüz katılmamış olan arkadaşlarının sesini duyabildiğini fark etti.

Hata üzerine Apple tarafından yapılan açıklamada "Durumun farkındayız, bu hafta içinde çıkacak bir güncellemeyle çözüme kavuşturacağız" denildi.