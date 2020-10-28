Apple, Google'a alternatif arama motoru geliştiriyor

Apple, Google ile ilişkisinin bozulmasıyla alternatif bir arama motoru geliştirmek için harekete geçti. IOS 14 işletim sisteminde arama yapan kullanıcılar, artık Google'ın değil Apple'ın sunduğu sonuçları görüyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet Google'a "yasa dışı tekel oluşturarak rekabeti engellemek" suçlamasıyla dava açtı. Dava dosyasındaki bilgilere göre Google, Apple'ın telefon markası iPhone'larda varsayılan arama motoru olmak için Apple'a yılda yaklaşık 11 milyar dolar ödüyor.

Dava, işbirliğine tehlikeye soktu

Açılan bu dava Google ve Apple işbirliğini tehlikeye soktuğu için Apple, kullanıcısına alternatif bir arama motoru sunmak istiyor.

ABD'li teknoloji devi, 2018'de Google'ın arama başkanı John Giannandrea'yı işe aldı. Son zamanlarda arama teknolojilerine hakim birçok kişiyle çalışmaya başladı.