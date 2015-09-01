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Yaşam
Deutsche Welle

'Apple film çekip dizi üretecek'

Ürettiği mobil cihazlarla başarıyı yakalayan Apple şirketinin şimdi de çok daha farklı bir alana daha el atmayı planladığı ileri sürüldü. İddialara göre Apple kendi orijinal dizi ve filmlerini çekmeye hazırlanıyor.

01 Eylül 2015 20:11


İddianın doğrulanması halinde Apple online video hizmeti alanında pazarın lideri Netflix'in rakibi olacak. "Variety" dergisinde yer alan habere göre, Apple yetkilileri geçen haftalarda Hollywood'un temsilcileriyle masaya oturdu. Apple'ın online video hizmetini önümüzdeki yıl hizmete açmasının beklendiği, bu hedef doğrultusunda işe alınacak uzman arandığı belirtildi. Apple'ın dizilere mi yoksa film üretimine mi ağırlık vereceğinin henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi. Apple yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamadılar.

İddiaya göre Apple online servisi için sunucu Jeremy Clarkson da temas kurdu. Top Gear programının popüler sunucusu Jeremy Clarkson'ın işine BBC tarafından son verilmişti. Clarkson bir süre önce Amazon'un online TV bölümünde işe başladı.

Bloomberg Ajansı, Apple'ın yeni ürünleri arasında olması beklenen online TV servisinin önümüzdeki yıla ertelendiğini duyurmuştu.

Netflix'in hedefi iki yılda 200 ülke

Netflix, 1997'de kuruldu. Önce DVD kiralama hizmeti veren bir firmayken, internetin etki alanının genişlemesiyle online yayın hizmetine geçti. Faaliyetleri elan 20 ülkeyi kapsıyor.

Eylülde bu ülkelere Japonya da eklenecek. Önümüzdeki ay İtalya, Portekiz ve İspanya, bu yıl içinde İzlanda, Türkiye ise önümüzdeki yıl Netflix ile tanışacak..

"İskambilden ev" (House of Cards) ve "İyisi mi Saul'u Ara" (Better call Saul) gibi sevilen dizilerin üreticisi Netflix, iki yıl içinde faaliyette bulunduğu ülke sayısını 200'e çıkarmayı planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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