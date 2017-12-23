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Bilim / Teknoloji

Apple, eski iPhone'lardaki 'kasıtlı yavaşlatma' nedeniyle davalık oldu

Eski telefon modellerini özellikle yavaşlattığını kabul eden Apple'a karşı ABD'deki kullanıcıları tarafından iki dava açıldı

23 Aralık 2017 03:02

ABD'de eski model telefonları özellikle yavaşlattığını itiraf eden teknoloji devi Apple'a kullanıcıları tarafından iki toplu dava açtı.

Apple eski modelleri cihatların ömrünü uzatmak ve pillerindeki güçsüzleşmeyi dengelemek için bilerek yavaşlattığını kabul etmişti. Bu itiraf üzerine California ve Şikago'da bir araya gelen bir grup kullanıcı, bu yavaşlatma neticesinde "ekonomik kayba uğradıklarını" öne sürerek Apple aleyhine dava açtılar.

Apple ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"iPhone sahipleri bu müdahaleye hiçbir zaman rıza vermedi"

Los Angeles'da yaşayan Stefan Boganovich ve Dakota Speas, California'da açtıkları davada, iPhone sahiplerinin bu "müdahaleye" hiçbir zaman rıza vermediğini söyleyerek, yavaşlatma yüzünden telefonlarını gereğince kullanamadıklarını, cihazlarının değer yitirdiğini öne sürdüler ve yeni pil masraflarının tazmin edilmesini istediler.

Chicago'da açılan davayı ise Sulaiman Hukuk Grubu'ndan James Vlahakis temsil ediyor. Vhalakis yazılı açıklamasında, "Apple'ın, kullanıcıları cihazın performansını tamamen değiştirecek bu güncellemeler konusunda kasden bilgilendirmediği değerlendirilmiştir. Bu, tanıtlandığı takdirde, gerekli bilgilerin yasa dışı olarak kasden verilmemesi anlamına gelmektedir" dedi.

Vlahakis açıklamasında bunun, dava başvurularının yapıldığı Illinois, Indiana ve Kuzey Carolina'nın tüketici hakları ve dolandırıcıkla ilgili yasalarının doğrudan ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

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