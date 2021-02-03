Apple elektrikli araba için Kia ile anlaştı iddiası

Elektrikli araba üretecek olan Apple, Kia Motors ile aracın motorunu alma konusunda anlaştığı iddia edildi. Apple, bu anlaşma kapsamında Kia Motors'a 3,6 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Kia Motors da bu yatırım karşılığında ABD'ye gidip, Apple için otomobil üretimine başlayacak.

DongA Ilbo'nun açıklamalarına göre söz konusu yatırım, Kia Motors'un Apple'ın otomobilini üretmesi için gerçekleştirilecek. Anlaşma sağlandığı takdirde ABD'ye gidecek olan Kia Motors yetkilileri, Apple'ın Georgia'daki üretim merkezini otomobiller için uygun hale getirecek. Gazetenin iddiasına göre Kia Motors, yılda 100 bin civarında Apple otomobil üretimi yapacak.

Edinilen bilgilere göre iki şirket, resmi anlaşmayı 17 Şubat tarihinde imzalayacak. Şayet bu anlaşma sürecinde her şey yolunda gider ve imzalar atılırsa, Apple'ın 2024 yılında otomobil sektörüne girmemesi için herhangi bir nedeni kalmamış olacak. Öte yandan Kia Motors yetkililerinin bugün, "Birden fazla yabancı firma ile sürücüsüz ve elektrik motorlu otomobiller konusundaki işbirliğini gözden geçiriyoruz." şeklinde bir açıklama yapması, iddiaların doğru olabileceğini düşündürüyor.