Apple duyurdu: iPhone 12'nin lansmanı gecikecek

Yeni iPhone modellerini her yıl Eylül ayında tanıtan Apple, Koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisinin tanıtımının daha geç yapılacağı açıklandı.

Apple Mali İşler Direktörü Luca Maestri, iPhone 12'nin lansmanının bu yıl eylül ayında yapılmayacağını duyururken, “Geçen yıl iPhone modellerini Eylül ayının sonlarında satmaya başladık, bu yıl birkaç hafta sonra satışa sunulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili olarak tüm yeni iPhone'lar mı ertelenecek yoksa sadece belirli modeller mi erteleneceği konsunda ise şirketten bir açıklama gelmedi.