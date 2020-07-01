Apple Türkiye'den zam kararı; işte güncel fiyatlar
01 Temmuz 2020 11:15
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Apple Türkiye, 1 Temmuz itibariyle birçok ürünün fiyatında yüzde 30’a varan bir artışa gitti
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Apple Türkiye, temmuz ayını zamla karşıladı. Artan kur sebebiyle beklenen zamlar, 1 Temmuz itibarıyla fiyatlara yansıdı. Apple’ın akıllı telefonları, bilgisayarları ve diğer aksesuarlarına gelen zamla birlikte, kimi ürünlerde yüzde 30'a varan artış yapıldı. Bugün itibariyle artan fiyatlar şu şekilde:
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iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye çıktı
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iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye çıktı
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iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı
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iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı
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iPhone 11 Pro Max 512 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 16.349 TL oldu.
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iPhone 11 Pro 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyatı 9.299 TL oldu.
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Geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarılan iPhone SE 2020 modelinin fiyatında bir artış yapılmadı. Cihazın fiyatı 5.299 TL olarak kalmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.
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3'üncü nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye yükseldi. iPad mini'nin fiyatı 3 bin 199 TL'den 3.399 TL'ye, iPad 10.2 inç modeli de 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye yükseldi.
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Daha önce 7 bin999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.
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13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı. Başlangıç fiyatı 18 bin 299 TL olan 16 inç MacBook Pro, zam sonrasu 20 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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Yalnızca donanım ürünleriyle sınırlı kalmayan zamlar birçok aksesuarın fiyatını da artırdı. Apple Watch Series 5 modelleri 400 lira, Series 3 modelleri 250 lira ve Apple Watch kordonları da 70 lirazamlandı. Bununla birlikte; 1899 liradan satılan AirPods Pro, 2.099 lira fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 liralık AirPods da 1.299 liradan satılmaya başlandı.
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En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.
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Apple Türkiye'den zam kararı; işte güncel fiyatlar