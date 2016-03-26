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Bilim / Teknoloji

Apple dizi çekecek

Apple’ın sektöre giriş yapacağı ilk dizi uygulama sektörü üzerine olacak

26 Mart 2016 12:19

Apple, Netflix gibi kendi platformuna özel diziler çekmeye başlayacak.

NTV'nin New York Times’a dayandırdığı haberine göre, Apple’ın sektöre giriş yapacağı ilk dizi uygulama sektörü üzerine olacak. Daha çok uygulamaların geliştirilmesi ve pazarlanması ele alınacak. 

Projenin üzerinde çalışan tanıdık isimlerde mevcut. Müzisyen Will.i.am ve televizyon sektörünün uzmanları Ben Silverman ile Howard T. Owens projenin gelişiminde Apple’a destek olacak. 

Proje hakkındaki detayları gizli tutan Apple, dizinin ismini bile söylemekten çekiniyor. Kaç bölüm olacağı, bölümlerin uzunluğu, hikayenin nasıl anlatılacağı büyük bir sır. 

Dizi ile ilgili kesin olan tek şey uygulama geliştirmeye ve uygulama ekonomisine odaklanacağı. Uygulama sektöründe önemli yeri olan Apple’ın App Store’u dizide başrol olacak diyebiliriz. 

Apple, ismini açıklamadığı diziyi kendi cihazları üzerinden erişime sunmayı planlıyor. iPhone, iPad ve Apple TV sahiplerinin diziye erişimi oldukça kolay olacak. 

Geçtiğimiz ay Apple’ın Dr Dre’i konu alan Vital Signs isimli bir seri üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Apple Music üzerinden sunulması beklenen dizi hakkında henüz bir gelişme mevcut değil. 

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