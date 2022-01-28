Apple'dan yeni özellik: Face ID artık maskeyle de çalışacak

Apple, yeni gelecek iOS güncellemesiyle, kullanıcıların yüzlerinde maske olsa bile Face ID üzerinden iPhone kilidini açabileceklerini duyurdu.

Apple, 27 Ocak'ta kapalı test programındaki katılımcılar için iOS 15.4'ün ilk beta sürümünü yayınladı. Şirket yeni sürümde Face ID yüz tanıma sistemini yeniden tasarladı.

Tarayıcı, kimlik doğrulama için göz çevresindeki benzersiz özellikleri tanıyacak. Yani kullanıcılar Face ID'yi maskeli veya maskesiz kullanma şansına sahip olacaklar. Ayrıca, Ayarlar bölümüne yeni bir gözlük ekle seçeneği de eklendi. Böylelikle iPhone'unuz maske ve gözlük takarken bile sizi tanıyabilecek.

Söz konusu yeniliğin sadece iPhone 12 ve 13 serilerinde çalıştığı bildiriliyor.