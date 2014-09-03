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Bilim / Teknoloji

Apple çıplak fotoğraflar için savunmaya geçti

Hollywood yıldızlarının özel fotoğraflarının internete sızmasıyla, başı derde giren Apple, kendi sistemlerinden kaynaklanan bir sorun olmadığını açıkladı

03 Eylül 2014 04:12

iCloud uygulamasının hacklenmesi ve Hollywood yıldızlarının özel fotoğraflarının internete sızmasıyla başı derde giren Apple şirketi, durumun kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını savundu

Şarkıcı Selena Gomez ve oyuncu Jennifer Lawrence'ın da aralarında olduğu bazı ünlülerin, hackerların hedefi olup çıplak fotoğraflarının internete sızdırılması gözleri Apple'a çevirdi. Şirketinin sözcüsü skandalın ertesi günü bir açıklama yaptı.

Natalie Kerris, iCloud uygulamasının hacklenmesi ve Hollywood yıldızlarının özel fotoğraflarının internete sızdırılmasına ilişkin, "kullanıcıların gizliliğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve söz konusu haberleri aktif bir şekilde araştırdıklarını" söyledi.

Şirket, bilgisayar korsanlarının pek çok ünlü yıldıza ait fotoğrafları nasıl elde etmiş olabileceği konusunda henüz kesin bilgi vermedi. Ancak bunun doğrudan sistemdeki bir açıktan kaynaklanmadığını belirtti.


Jennifer Lawrence mahkemeye gidecek

 

Bu olaydan sonra sosyal medyada Apple kullanıcıları, iCloud'un ne kadar güvenli olduğunu tartışmaya açmış durumda.

Jennifer Lawrence'ın sözcüsü de bu durumu "mahremiyetin alçakça ihlâli" olarak değerlendirip hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

2012'de Florida'da, eğlence sektöründe olan ve aralarında Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'ın da olduğu 50'den fazla kişinin hesaplarını hackleyen bir kişi 10 yıl hapis cezası almıştı.

iCloud, Apple ürünleri kullanıcıları için şirket tarafından çıkarılmış bir servis. Bu uygulamayla iPhone, ipod Touch, iPad cihazlardaki fotoğraf ve bilgiler yedekleniyor. Telefonlarda iCloud hesabı açıldığında fotoğraf, video, mail, kişi listesi, takvim, anımsatıcı, safari verileri ve notlar otomatik yedekleniyor.

T24'ün notu: İlgili fotoğrafları izinsiz yayımlandığı gerekçesiyle yayımlamıyoruz. 

 

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