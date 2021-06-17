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Bilim / Teknoloji

Apple CEO'su Tim Cook: Android sistemindeki kötü amaçlı yazılım sayısı iOS'tan 47 kat fazla

17 Haziran 2021 16:01

Apple CEO'su Tim Cook,  Android ekosisteminde kötü amaçlı yazılım miktarının iOS'tan 47 kat fazla olduğunu söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook, verdiği bir röportaj sırasında iOS ekosistemindeki cihazlara sahip kullanıcıların harici kaynaklardan uygulama yükleme çabalarını eleştirdi. iOS dünyasının güvenlik ve gizlilik odaklı olduğunu söyleyen Cook, kullanıcıların harici kaynaklardan uygulama yükleyerek kendilerini büyük bir tehlikenin içine attıklarını söyledi.

Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamalarda da Android'in iOS ekosistemine kıyasla güvensiz olduğunu açıklamıştı. Verdiği son röportajda da yine aynı cümleleri kuran Apple CEO'su, Android ekosistemindeki kötü amaçlı yazılım miktarının iOS'a kıyasla 47 kat fazla olduğunu ifade etti. 

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