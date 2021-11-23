Apple Car tanıtımı için geri sayım başladı; 2025'te görücüye çıkabilir

Büyük bir merakla beklenen Apple Car tanıtım tarihi belli olmaya başladı. Buna göre 2025 yılında aracın tanıtımı yapılabilir.

'Apple'ın gizli Projesi' olarak da anılan Apple Car projesinin tanıtım tarihiyle ilgili yeni bir iddia atıldı.

Tesla’nın en büyük rakiplerinden bir tanesi olması beklenen Apple otomobilinin büyük bir hızla yapım aşamasına gireceği belirtildi. Ortaya çıkan bazı detaylar aracın 2025 yılında piyasaya sürülme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Kevin Lynch projede yer alıyor. Ayrıca Tesla mühendis ekibinden bazı çalışanların da yer aldığı ifade edildi. CNN Türk'ün haberi ne göre şirketin içerisinden gelen bazı bilgiler Bloomberg tarafından paylaşıldı. Buna göre 2025 yılında aracın tanıtımı yapılabilir. Tesla rakibi olacak bu araç şu anda bir yöneticiye bile sahip. Apple Teknoloji Başkan Yardımcısı olanprojede yer alıyor. Ayrıca Tesla mühendis ekibinden bazı çalışanların da yer aldığı ifade edildi. Tam sürücüsüz ve elektrikli

Apple bu yeni projesinde aslında tam sürücüsüz elektrikli otomobil istiyor. Yani diğer markaların yaptığı gibi amacı sadece elektrikli bir otomobil üretmek değil.

Aynı zamanda bunun otonom yazılımlara sahip olmasını istiyor. Tesla zaten böyle bir amaç için çalışıyordu. Eğer Apple ondan önce bunu başarırsa büyük bir talep görecek. Apple Car tanıtım tarihi otonom sistemler geliştirdikten sonra kesinleşecek.