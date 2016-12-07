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Bilim / Teknoloji

Apple, çalışanları için uyguladığı o yasağı kaldırıyor

Apple, ürünlerini gizlilik içinde geliştiren bir teknoloji devi...

07 Aralık 2016 15:04

Teknoloji devi Apple, bünyesindeki çalışanlar için uyguladığı bir yasağı gevşetme kararı aldı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, tüm ürünlerini büyük bir gizlilik içinde geliştiren Apple, artık yapay zeka üzerinde çalışan mühendislerinin bilimsel kongrelere katılmasına ve makale yayınlamasına izin verecek.

Böylece Apple hem diğer firmaların yapay zeka konusundaki çalışmalarından faydalanabilecek hem de kendi çalışmalarını dünyaya açmış olacak.

Apple, yapay zekanın tüm dünya ile ortak geliştirilmesi gereken kritik bir teknoloji olduğunun altını çiziyor.

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