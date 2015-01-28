Apple beklenen güncellemeyi yayınladı

Apple , Haziran ayında düzenlediği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı , WWDC'de tanıttığı iOS 8 'in üzerinde uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor.

iPhone 4S ve iPad 2 de dahil olmak üzere tüm yeni nesil iOS cihazlara gelen iOS 8 güncellemesi, en eski sayılan iPhone 4S ve iPad 2 modellerini, performans açısından bir hayli etkilemişti. Bunun üzerine tarihinde iOS 8.1.1 'i yayınlayan Apple , iPhone 4S ve iPad 2 kullanıcılarının sorunlarına bir nebze de olsa çözüm getirmişti.

ShiftDelete'nin haberine göre, bugün yayınlanan iOS 8.1.3 güncellemesi ise yazılım güncellemlerini yüklemek için gereken saklama alanını azaltıyor, bazı kullanıcıların Mesajlar ve FaceTime uygulamalarını kullanırken Apple kimliği ile yaşadıkları sorunu düzeltiyor ve bunun gibi birçok soruna çözüm getiriyor.

iPad için beklenen düzeltme

Bugün yayınlanan iOS 8.1.3 'ün güncelleme içeriğinde yer alan bir düzeltme ise iPad kullanıcılarını olduıkça mutlu etti diyebiliriz. iOS 8 ile birlikte çoklu görev hareketlerinde sorun yaşayan iPad kullanıcıları, iOS 8.1.3 güncellemesi ile birlitke bu sorundan da kurtulmuş oldular.

iOS 8.1 nasıl yüklenir?

iOS cihazlarınızdan Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsünü takip ederek yükleyebileceğiniz iOS 8.1.3 'ü ayrıca bilgisayarınızdan iTunes ile de yükleyebilirsiniz. Ancak tavisyemiz bu kadar büyük boyuttaki güncellemleri yüklerken cihazınızı iTunes'a bağlayarak yedekleyip güncellemeyi bilgisayarınız aracılığı ile gerçekleştirmeniz.