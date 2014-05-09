Apple Beats’i alıyor

Apple ses ve müzik ürünleri devi Beats’i 3,2 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Financial Times’a göre Apple ses ve müzik ürünleri devi Beats’i 3,2 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da Bloomberg, New York Times ve Wall Street Journal da bu satın almayı doğruluyor. Anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanması planlanıyor.

Ünlü rapçi Dr Dre ve yapımcı Jimmy Iovine tarafından 2008’de kurulan Beats, müzik piyasasında ‘b’ logolu kulaklıklarıyla -her ne kadar audiophil'ler kulaklıkların kalitesini beğenmese de- adından söz ettirmişti.

2008’den bu yana ürün yelpazesini oldukça geliştiren Beats, son olarak Spotify benzeri bir servis hizmete soktu.

Eğer satın alma gerçekleşirse bu Apple’ın şimdiye kadarki yaptığı en büyük çaptaki şirket satın alma olacak.

2011’de Beats’in %50,1’ini 300 milyon dolara HTC satın alarak Beats kulaklıklarını ve teknolojisini akıllı telefonlarına entegre etmişti. 2012’de ise Beats hisselerinin %25’ini 150 milyon dolara HTC’den geri aldı. Bu satın almanın ardından geriye kalan hisselerini de 265 milyon dolara alarak hisselerin tamamına sahip oldu.