Apple, arama geçmişinizi izliyor!

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iCloud kullanmayan kullanıcıların dahi arama geçmişini izlediği ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olayın ardından Apple tarafından açıklama gecikmedi.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Rusya merkezli bir güvenlik şirketi olan Elcomsoft tarafından ortaya çıkarılan detaya göre Apple, kullanıcılarının arama kayıtlarını en az 4 ay süreyle saklıyor. Üstelik bunun için iCloud yedeği almış olmanıza gerek yok.

Konunun ortaya çıkmasından sonra kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından şikayetler alan Apple, konuyla ilgili bir açıklama yapmış olsa da kullanıcılar rahatlamış değil.

Apple yaptığı açıklamada, işlemin diğer cihazlarınızdan erişmenizi sağlamak amacıyla yapıldığını ve herhangi bir şekilde Apple tarafından takip edilmediğini veya kullanılmadığını üstüne basarak vurguladı.

Kullanıcıların konu hakkında endişe içerisinde olmaması gerektiğini savunan Apple, herhangi bir gizlilik ihlali olmadığını da ekledi.