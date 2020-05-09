Apple ABD'deki mağazalarını açacağını açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ABD'de kapatılan mağazalarını önümüzdeki hafta açmaya başlayacağını duyurdu.

İlk olarak, yeni tip Koronavirüs'ün görüldüğü Çin’de mağazalarını kapatan daha sonra bu ülkedeki satış noktalarını geri açan Apple, Avusturya ve Güney Kore’deki mağazalarını da tekrar hizmete aldı.



Firmanın 11 Mayıs tarihinden itibaren Almanya’daki mağazalarının bir kısmını da açması bekleniyor.

Firma tarafından yapılan açıklamada, "Açılış prosedürlerimizde bölgelere göre farklar görülebilir. Düşüncelerimiz virüsten etkilenen ve yayılmasını engellemek için çalışan insanlarla birlikte" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'deki Apple mağazaları 18 Mart tarihinden bu yana süresiz olarak kapatılmıştı.