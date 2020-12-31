Apple, Çin'deki kullanıcılara yönelik 39 bin oyunu sildi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, uygulama pazarı AppStore'dan Çin’deki kullanıcılara yönelik 39 binden fazla oyunu kaldırdı.

Apple'dan resmi bir açıklama gelmezken, araştırma şirketi Qiami, Çinli yetkililerin lisans hakkı olmayan oyunlar için böyle bir talebi olduğunu duyurdu: “Perşembe günü 46.000’den fazla uygulama ve 39 binden fazla oyunu sistemden kaldırdı. Etkilenen oyunlar arasında Ubisoft’un Assassin’s Creed Identity ve NBA 2K20 de bulunuyor”

Ayrıca Qimai şirketi, Apple’ın mağazasında en popüler 1500 paralı oyundan sadece 74’ünün kaldığını açıkladı.

Apple, Çin hükümeti tarafından lisansı olmayan oyunların lisans almaları için Haziran ayının sonuna kadar süre vermiş ve daha sonra bu süreyi 31 Aralık’a kadar uzatmıştı.