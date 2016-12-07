Apple 2016'nın en iyilerini açıkladı

2016 yılınının sonuna yaklaştığımız bu günlerde Apple, 2016'ya damgasını vuran film, müzik ve uygulamaları belirledi.

Yılın En İyi Filmlerinde 3. sırada bir Türk filmi yer alırken, yılın en iyi 10 uygulamasında da dört Türk uygulaması var.

En iyi filmler

1- Zootopia (Aile/Animasyon)

2- Deadpool (Aksiyon/Macera)

3- Dedemin Fişi (Komedi)4- Diriliş (Drama)

Yılın Uygulaması

Prisma (Fotoğraf ve Video) (iPhone)

Yılın Oyunu

Clash Royale (iPhone&iPad)

Yılın en iyi dört Türk uygulaması

Penguen (Eğlence) (iPhone)

Milli Parklar (Seyahat) (iPhone)

Nabız (Haber) (iPhone&iPad)

Fit 365 (Sağlık ve Spor)