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Bilim / Teknoloji

Apple, 200 Beats çalışanını işten çıkartıyor

Apple, müzik ve kulaklık şirketi Beats Electronics'i 3 milyar dolara satın aldıktan sonra şirketteki 200 çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor

31 Temmuz 2014 23:35

Müzik ve kulaklık şirketi Beats Electronics'i satın alan Apple, 200 kişinin işine son verecek.

9to5Mac'e göre işten çıkarmalar insan kaynakları, finans ve destek hizmetleri birimlerinde gerçekleştirilecek. Bloomberg ise işten çıkarmaların şirketlerin örtüşen bölgelerinde yapılacağını belirtti. New York Post 200 işçinin Beats'teki toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ettiğini ifade etti.

Apple, Dr. Dre ve Jimmy Lovine gibi ünlü ve yaratıcı isimleri de bünyesine kattı. Dr. Dre Apple'ın yıllık geliştiriciler konferansına telefonla katılmıştı. 9to5Mac Nine Inch Nails'in assolisti ve Beats'in kurucularından Trent Reznor ve Beats Music CEO'su Ian Rogers'ın da Apple'a katılacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği regülatörleri Pazartesi günü Apple ile Beats arasındaki anlaşmayı onayladı.

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