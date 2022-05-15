Apolas Lermi: Siyasi baskılara boyun eğen Trabzonspor yönetimi 2 sanatçıya anlayış gösteremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hedef göstermesinin ardından Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları programından çıkarılan Apolas Lermi, “Bu akşam Trabzonspor kupa töreninde Matthaios Tsahouridis ile beraber planladığımız program bazı siyasi çevrelerin baskısından sonra Trabzonspor yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Benden tek başıma sahne yapmam istendi ancak bunu kabul etmedim. Matthaios sahneye çıkmazsa ben de çıkmayacağımı belirttim. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz.” açıklamasını yaptı.

Lermi, Trabzonspor yönetiminin siyasi baskılara boyun eğdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu siyasi baskılara boyun eğen Trabzonspor yönetimi Yunanistan bayrağı sallayan 2 futbolcuya gösterdiği anlayışı 2 sanatçıya gösteremedi. Oysa biz Trabzonspor bayrağı sallayıp kemençe eşliğinde Türkçe marşlar seslendirecektik. Herkes bilsin ki memleket sevgimiz hakkında veremeyecek hesabımız yoktur. Başımız dik, omurgamız sağlamdır. Biz müziği ve Trabzonspor’u seviyoruz. Şampiyonluğumuzun böyle gündemlerle kirletilmeye çalışılmasına ve siyasi amaçlar için malzeme yapılmasına karşıyız. Daha önce yaptığımız gibi ortak değerimiz olan kemençe eşliğinde sanata ve barışa hizmet etmeye devam edeceğiz. Şampiyonluk Trabzonspor."

Özdağ, Twitter hesabından, "Değerli Trabzonspor yönetimi, kutlamalara davet ettiğiniz Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919’u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." paylaşımını yapmıştı.