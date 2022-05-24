Apolas Lermi, iki konserinin iptal edildiğini açıkladı

Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman ve Niyazi Koyuncu'nun ardından Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli konserinin Pamukkale Belediyesi, Bostancı konserinin organizasyon tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Matthaios Tsahouridis'in veto edilmesini protesto edip sahneye çıkmayı reddeden Karadenizli sanatçı Apolas Lermi'nin de 2 konseri iptal edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte hükümete yakın medyanın, İBB konseri nedeniyle hedef gösterdiği Apolas Lermi, Twitter'dan açıklama yaptı: "Malum kişinin beni hedef gösteren açıklamaları ve paylaşımları sonucu 29 Mayıs Denizli konserimiz Pamukkale Belediyesi tarafından, 11 Haziran Bostancı konserimiz organizasyon tarafından iptal edilmiştir. Son günlerde hakkımda çıkan yalan haberlerle ilgili bir açıklama yapacağım."