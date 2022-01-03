'Apofis' isimli göktaşının 2029 yılında Dünya’ya yakın bir konumdan geçeceği öne sürüldü

Rus bilim insanları, Apofis isimli bir göktaşının 13 Nisan 2029'da Dünya’ya yakın bir konumdan geçeceğini ve büyük bir tehlike oluşturduğunu iddia etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde adını Mısır tanrısından alan Apofis isimli bir göktaşının Dünya’ya çok yakın bir konumdan gececiğini öne sürdü.

Bilim insanları, göktaşının Dünya’ya 35 bin 700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünya’ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis’in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

Rus bilim insanları, göktaşının Dünya’ya çarpması halinde bin 717 megaton enerji ortaya çıkaracağını aktararak, "Göktaşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apofis eğer Dünya’ya çarparsa bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961’de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

Apofis’in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek, 2004 yılında keşfedildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, NASA verilerine dayanarak, 2013 YD48 ve 7482 YD48 isimli göktaşlarının Dünya’ya yaklaştığını duyurmuştu. Haberlerde, 2013 YD48 isimli göktaşının 11 Ocak'ta, diğer göktaşının ise 18 Ocak tarihinde dünyaya yakın bir noktadan geçeceğini aktarılmıştı. (İHA)