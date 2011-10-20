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Politika

AP'nin Türkiye raporunda "terör" önemli yer tutacak TBMM (A.A)

20 Ekim 2011 16:24

-AP'nin Türkiye raporunda "terör" önemli yer tutacak TBMM (A.A) - 20.10.2011 - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, terör örgütü PKK'nın eylemlerine son vermesi gerektiğini belirterek, ''Söz veriyorum; hazırlayacağım bir sonraki raporumda, terör önemli yer tutacak'' dedi.  TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ria Oomen-Ruijten'i kabul etti. Bozkır, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Ruijten'i Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederk, kendisinin çok tecrübeli bir Avrupalı parlamenter olduğunu, Türkiye raportörlüğü gibi zor ve önemli bir görevi yıllardır sürdürdüğünü söyledi.  Kendisiyle Brüksel'deki görevi sırasında yakın çalışma içinde olduklarını anlatan Bozkır, Kendisinin konuları derinlemesine araştırmasına, sonunda da raporlarını adil ve dengeli yazışını bizzat gördüğünü vurguladı. Oomen-Ruijten'in önemli bir günde Türkiye geldiğine işaret eden Bozkır, şöyle konuştu: ''AB İlerleme Raporu'nun açıklanmasının ardından kendisiyle raporda yer alan hususları, Türkiye'de gerçekleştirilen reformları ve karşılaştığımız sorunları paylaşma imkanı bulacağım. Ayrıca dün yaşadığımız son derece elim ve genç fidanlarımızı şehit verdiğimiz terör saldırısının akabinde de terör konusunda Avrupa Parlamentosu ile Türkiye arasında görüş teatisini gerçekleştirme imkanını bulacağız. Kendisini yakinen tanıyorum; terör konusunda Türkiye'nin çektiği sıkıntıları ve yaşadığı acıları en iyi anlayan kişidir. Kendisi dün de saldırının hemen ardından yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği desteği ortaya koymuştur.'' Oomen-Ruijten de yaptığı konuşmada, dün Hakkari'deki saldırıya işaret ederek, ''Bu sorumsuz saldırıdan etkilenen her bir Türk vatandaşına en içten taziyelerimi sunuyorum'' dedi.  Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeye ilişkin raportörü olarak terör örgütü PKK'nın ''suç örgütü'' olarak görüldüğünü belirten Ruijten, ''Bu örgütün eylemlerine son verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye ile Avrupa arasında daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sorumsuz şiddete son verilmesi için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyuluyor'' diye konuştu. Oomen-Ruijten, bu konuda adım atmak üzere sorumluluk alan tek kişi olmadığını, Parlamento ayağında kendisinin, Konsey ve Komisyon ayağında Ashton ve Türkiye'de Büyükeliçi Marc Pierini'ye de görev düştüğünü belirterek ''Hepimizin bu şiddete son verilmesi için adım atmamız gerekiyor. Size söz veriyorum; önümüzdeki haftalar içinde hazırlayamaya başlayacağım bir sonraki raporumda, terör önemli bir yer işgal edecektir'' dedi.

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