AP’li 59 parlamenterden Zarok TV çağrısı

Avrupa Parlamentosu’ndan 59 milletvekili, Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'ye mektup yazarak, Zarok TV başta olmak üzere Türkiye’de muhalif televiyon kanalarının kapatılmasını kınadı. Mektupta, “Bu kanallar arasında, Kürtçe bir çocuk televizyon kanalı, Zarok TV’de vardır ve bu kanal Kürt çocukları için var olan tek kanaldır. Sayın Yüksek Temsilci, tarafınıza çağrımız; ilgili Türk makamlarına bu hassas konuya dair endişelerimizi iletmeniz, ve kapatılan tüm TV kanallarının tekrar açılmalarına yönelik, özellikle Zarok TV'nin, gerekli rolünüzü uygulamanızdır” denildi.
Zarok TV: Tıpkı birilerinin artık yemek yiyemezsin ya da su içemezsin demesi gibi...
“Sayın Yüksek Temsilci; Mogherini Hanımefendi,İtalyan, İspanyol, İsveç, Yunanistan, Belçika, Finlandiya, Romanya, Fransa ve Çek Cumhuryeti’nden oluşan 59 parlamenter, Türkiye’de kapatılan TV kanallarına dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'ye hitaben kaleme alınan mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Size, Türk hükümetinin, başarısız sonuçlanan darbe girişimi akabinde, "Olağanüstü Hal" adı altında uyguladığı faaliyetlere yönelik endişelerimizi dile getirmek için yazmaktayız.
"Özellikle, son günlerde hükümet, birçok TV kanalını (çoğu Kürtçe dilde) "terörizm propagandası" iddiasıyla suçlamalar üzerine kapatmıştır. Bu kanallar arasında, Kürtçe bir çocuk televizyon kanalı, Zarok TV de vardır, ve bu kanal Kürt çocukları için var olan tek kanaldır.
"Medya çoğulculuğuna ve özgürlüğüne yönelik bu tehlikeli darbe bir tarafa, sadece çocuklar için oluşmuş bir kanalı, bir çocuk televizyon kanalını hedef almak, tarafımızı özellikle kaygılandırmaktadır, ve tüm bunların, Çocuk Hakları üzerine oluşturulmuş Birleşmiş Milletler Kongre maddelerine karşı gelen durumlar olduğu inancındayız. Bu kapsamda, Türkiye'nin, söz konusu maddeler arasında, azınlıklara ait çocuklara yönelik eğitim ve medya maddelerine yönelik şerh koştuğu çekingenliklerinin farkındayız.
"Benzeri aşırı önlemler, kendi dillerinde artık eğlence ve bilgi kaynağı noksanlığından, ve buna bağlı eğitim ve hürriyet haklarına yönelik doğacak olumsuz sonuçlardan zarar görecek çocuklarıyla, Kürt azınlığını açıkça hedeflemeyi amaçlayan, amacını aşan tepkiler olarak görülür.
"Sayın Yüksek Temsilci, tarafınıza çağrımız; ilgili Türk makamlarına bu hassas konuya dair endişelerimizi iletmeniz, ve kapatılan tüm TV kanallarının tekrar açılmalarına yönelik, özellikle Zarok TV'nin, gerekli rolünüzü uygulamanızdır.”
İmazcılar
Mektuba imza atan milletvekilleri şöyle:
Brando Benifei (S&D) - İtalya - Partito Democratico
Marina Albiol (GUE/NGL) - İspanya - Izquierda Unida
Martina Anderson (GUE/NGL) - Birleşik Krallık (İrlanda) - Sinn Fein
Margrete Auken (Greens/EFA) - Danimarka - Socialistisk Folkeparti
Petras Austrevicius (ALDE) - Litvanya - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Beatriz Becerra (ALDE) - İspanya - Independiente
Goffredo Bettini (S&D) - İtalya - Partito Democratico
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) - İspanya - Partido Nacionalista Vasco
Malin Björk (GUE/NGL) - İsveç - Vänsterpartiet
Lynn Boylan (GUE/NGL) - İrlanda - Sinn Féin
Matt Carthy (GUE/NGL) - İrlanda - Sinn Féin
Nikolaos Chountis (GUE/NGL) - Yunanistan - Popular Unity
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) - Yunanistan - Coalition of the Radical Left
Anna Maria Corazza Bildt (EPP) - İsveç - Moderaterna
Javier Couso Permuy (GUE/NGL) - İspanya - Izquierda Unida
Paolo De Castro (S&D) - İtalya - Partito Democratico
Isabella De Monte (S&D) - İtalya - Partito Democratico
Mark Demesmaeker (ECR) - Belçika - Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ismail Ertug (S&D) - Almanya - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Tania Gonzalez Penas (GUE/NGL) - İspanya - PODEMOS
Nathalie Griesbeck (ALDE) - Fransa - Mouvement Démocrate
Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) - Kıbrıs - Progressive Party of Working People - Left - New Forces
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) - İspanya - EH BILDU
Eva Kaili (S&D) - Yunanistan - Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree
Jude Kirton-Darling (S&D) - Birleşik Krallık - Labour Party
Dietmar Köster (S&D) - Almanya - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Stelios Kouloglou (GUE/NGL) - Yunanistan - Coalition of the Radical Left
Miapetra Kumpula-Natri (S&D) - Finlandiya - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) - Fransa - Front de Gauche
Paloma Lopez Bermejo (GUE/NGL) - İspanya - Izquierda Unida
Monica Macovei (ECR) - Romanya - Independent
Curzio Maltese (GUE/NGL) - İtalya - Lista Tsipras-L'Altra Europa
Ernest Maragall (Greens/EFA) - İspanya - Nova Esquerra Catalana
Costas Mavrides (S&D) - Kıbrıs - Democratic Party
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) - Fransa - Front de Gauche
Martina Michels (GUE/NGL) - Almanya - DIE LINKE
Luigi Morgano (S&D) - İtalya - Partito Democratico
Liadh Ní Riada (GUE/NGL) - İrlanda - Sinn Féin
Demetris Papadakis (S&D) - Kıbrıs - Movement for Social Democracy EDEK
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) - Yunanistan - Coalition of the Radical Left
Georgi Pirinski (S&D) - Bulgaristan - Bulgarian Socialist Party
Miroslav Poche (S&D) - Çek Cumhuriyeti - Česká strana sociálně demokratická
Soraya Post (S&D) - İsveç - Feministiskt initiativ
Elly Schlein (S&D) - İtalya - Progressive Alliance of Socialists and Democrats
Csaba Sogor (EPP) - Romanya - Uniunea Democrată Maghiară din România
Renate Sommer (EPP) - Almanya - Christlich Demokratische Union Deutschlands
Barbara Spinelli (GUE/NGL) - İtalya - Independent
Ivan Štefanec (EPP) - Slovakya - Kresťanskodemokratické hnutie
Helga Stevens (ECR) - Belçika - Nieuw-Vlaamse Alliantie
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) - Kıbrıs - Progressive Party of Working People - Left - New Forces
Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA) - İspanya - Esquerra Republicana de Catalunya
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) - İspanya - PODEMOS
Miguel Urban-Crespo (GUE/NGL) - İspanya - PODEMOS
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) - Fransa - Front de Gauche
Daniele Viotti (S&D) - İtalya - Partito Democratico
Julie Ward (S&D) - Birleşik Krallık - Labour Party
Tomáš Zdechovsky (EPP) - Çek Cumhuriyeti - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Jana Zitnanska (ECR) - Slovakya - NOVA
Damiano Zoffoli (S&D) - İtalya - Partito Democratico