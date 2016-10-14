AP’li 59 parlamenterden Zarok TV çağrısı

Avrupa Parlamentosu’ndan 59 milletvekili, Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'ye mektup yazarak, Zarok TV başta olmak üzere Türkiye’de muhalif televiyon kanalarının kapatılmasını kınadı. Mektupta, “Bu kanallar arasında, Kürtçe bir çocuk televizyon kanalı, Zarok TV’de vardır ve bu kanal Kürt çocukları için var olan tek kanaldır. Sayın Yüksek Temsilci, tarafınıza çağrımız; ilgili Türk makamlarına bu hassas konuya dair endişelerimizi iletmeniz, ve kapatılan tüm TV kanallarının tekrar açılmalarına yönelik, özellikle Zarok TV'nin, gerekli rolünüzü uygulamanızdır” denildi.

Zarok TV: Tıpkı birilerinin artık yemek yiyemezsin ya da su içemezsin demesi gibi...

“Sayın Yüksek Temsilci; Mogherini Hanımefendi,İtalyan, İspanyol, İsveç, Yunanistan, Belçika, Finlandiya, Romanya, Fransa ve Çek Cumhuryeti’nden oluşan 59 parlamenter, Türkiye’de kapatılan TV kanallarına dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'ye hitaben kaleme alınan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Size, Türk hükümetinin, başarısız sonuçlanan darbe girişimi akabinde, "Olağanüstü Hal" adı altında uyguladığı faaliyetlere yönelik endişelerimizi dile getirmek için yazmaktayız.

"Özellikle, son günlerde hükümet, birçok TV kanalını (çoğu Kürtçe dilde) "terörizm propagandası" iddiasıyla suçlamalar üzerine kapatmıştır. Bu kanallar arasında, Kürtçe bir çocuk televizyon kanalı, Zarok TV de vardır, ve bu kanal Kürt çocukları için var olan tek kanaldır.

"Medya çoğulculuğuna ve özgürlüğüne yönelik bu tehlikeli darbe bir tarafa, sadece çocuklar için oluşmuş bir kanalı, bir çocuk televizyon kanalını hedef almak, tarafımızı özellikle kaygılandırmaktadır, ve tüm bunların, Çocuk Hakları üzerine oluşturulmuş Birleşmiş Milletler Kongre maddelerine karşı gelen durumlar olduğu inancındayız. Bu kapsamda, Türkiye'nin, söz konusu maddeler arasında, azınlıklara ait çocuklara yönelik eğitim ve medya maddelerine yönelik şerh koştuğu çekingenliklerinin farkındayız.

"Benzeri aşırı önlemler, kendi dillerinde artık eğlence ve bilgi kaynağı noksanlığından, ve buna bağlı eğitim ve hürriyet haklarına yönelik doğacak olumsuz sonuçlardan zarar görecek çocuklarıyla, Kürt azınlığını açıkça hedeflemeyi amaçlayan, amacını aşan tepkiler olarak görülür.

"Sayın Yüksek Temsilci, tarafınıza çağrımız; ilgili Türk makamlarına bu hassas konuya dair endişelerimizi iletmeniz, ve kapatılan tüm TV kanallarının tekrar açılmalarına yönelik, özellikle Zarok TV'nin, gerekli rolünüzü uygulamanızdır.”

İmazcılar

Mektuba imza atan milletvekilleri şöyle:

Brando Benifei (S&D) - İtalya - Partito Democratico

Marina Albiol (GUE/NGL) - İspanya - Izquierda Unida

Martina Anderson (GUE/NGL) - Birleşik Krallık (İrlanda) - Sinn Fein

Margrete Auken (Greens/EFA) - Danimarka - Socialistisk Folkeparti

Petras Austrevicius (ALDE) - Litvanya - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Beatriz Becerra (ALDE) - İspanya - Independiente

Goffredo Bettini (S&D) - İtalya - Partito Democratico

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) - İspanya - Partido Nacionalista Vasco

Malin Björk (GUE/NGL) - İsveç - Vänsterpartiet

Lynn Boylan (GUE/NGL) - İrlanda - Sinn Féin

Matt Carthy (GUE/NGL) - İrlanda - Sinn Féin

Nikolaos Chountis (GUE/NGL) - Yunanistan - Popular Unity

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) - Yunanistan - Coalition of the Radical Left

Anna Maria Corazza Bildt (EPP) - İsveç - Moderaterna

Javier Couso Permuy (GUE/NGL) - İspanya - Izquierda Unida

Paolo De Castro (S&D) - İtalya - Partito Democratico

Isabella De Monte (S&D) - İtalya - Partito Democratico

Mark Demesmaeker (ECR) - Belçika - Nieuw-Vlaamse Alliantie

Ismail Ertug (S&D) - Almanya - Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Tania Gonzalez Penas (GUE/NGL) - İspanya - PODEMOS

Nathalie Griesbeck (ALDE) - Fransa - Mouvement Démocrate

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) - Kıbrıs - Progressive Party of Working People - Left - New Forces

Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) - İspanya - EH BILDU

Eva Kaili (S&D) - Yunanistan - Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree

Jude Kirton-Darling (S&D) - Birleşik Krallık - Labour Party

Dietmar Köster (S&D) - Almanya - Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Stelios Kouloglou (GUE/NGL) - Yunanistan - Coalition of the Radical Left

Miapetra Kumpula-Natri (S&D) - Finlandiya - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) - Fransa - Front de Gauche

Paloma Lopez Bermejo (GUE/NGL) - İspanya - Izquierda Unida

Monica Macovei (ECR) - Romanya - Independent

Curzio Maltese (GUE/NGL) - İtalya - Lista Tsipras-L'Altra Europa

Ernest Maragall (Greens/EFA) - İspanya - Nova Esquerra Catalana

Costas Mavrides (S&D) - Kıbrıs - Democratic Party

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) - Fransa - Front de Gauche

Martina Michels (GUE/NGL) - Almanya - DIE LINKE

Luigi Morgano (S&D) - İtalya - Partito Democratico

Liadh Ní Riada (GUE/NGL) - İrlanda - Sinn Féin

Demetris Papadakis (S&D) - Kıbrıs - Movement for Social Democracy EDEK

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) - Yunanistan - Coalition of the Radical Left

Georgi Pirinski (S&D) - Bulgaristan - Bulgarian Socialist Party

Miroslav Poche (S&D) - Çek Cumhuriyeti - Česká strana sociálně demokratická

Soraya Post (S&D) - İsveç - Feministiskt initiativ

Elly Schlein (S&D) - İtalya - Progressive Alliance of Socialists and Democrats

Csaba Sogor (EPP) - Romanya - Uniunea Democrată Maghiară din România

Renate Sommer (EPP) - Almanya - Christlich Demokratische Union Deutschlands

Barbara Spinelli (GUE/NGL) - İtalya - Independent

Ivan Štefanec (EPP) - Slovakya - Kresťanskodemokratické hnutie

Helga Stevens (ECR) - Belçika - Nieuw-Vlaamse Alliantie

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) - Kıbrıs - Progressive Party of Working People - Left - New Forces

Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA) - İspanya - Esquerra Republicana de Catalunya

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) - İspanya - PODEMOS

Miguel Urban-Crespo (GUE/NGL) - İspanya - PODEMOS

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) - Fransa - Front de Gauche

Daniele Viotti (S&D) - İtalya - Partito Democratico

Julie Ward (S&D) - Birleşik Krallık - Labour Party

Tomáš Zdechovsky (EPP) - Çek Cumhuriyeti - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Jana Zitnanska (ECR) - Slovakya - NOVA

Damiano Zoffoli (S&D) - İtalya - Partito Democratico