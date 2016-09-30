Zarok TV: Biz nasıl bir propaganda yapmışız, nasıl yıkıcı bir faaliyette bulunmuşuz?

TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yapan ve dün akşam kapatılan televizyonlar arasında bulunan, Kürtçe çocuk kanalı olan Zarok (Çocuk) TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Dilek Demiral, tek yaptıkları şeyin Kürtçe yayın olduğunu ifade ederek, "Biz nasıl bir propaganda yapmışız, nasıl yıkıcı bir faaliyette bulunmuşuz? Bunun bize açıklanmasını istiyoruz" dedi.

Başbakanlık kararıyla, dün akşam saatlerinde OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türksat üzerinden yayın yaparken kapatılan televizyon ve radyolar arasında, geçen yıl 21 Mart'ta yayına başlayan Türkiye'nin ilk Kürtçe Çocuk kanalı olan Zarok TV de bulunuyor. Merkezi Diyarbakır'da olan Zarok TV, Kürtçe'nin Kurmanci, Zazaki ve Sorani lehçelerinde çizgi filmlerin yanı sıra çocuklara yönelik programlar yapıyor.

"Çelişkili cevaplar aldık"

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Zarok TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek Demiral, dün saat 20.00 sıralarında yayınlarının kesilmesi üzere Türksat ve RTÜK'ü aradıklarını ifade ederek, Türksat ve RTÜK yetkileleri birbirileriyle çelişkili cevaplar aldıklarını söyledi.

Demiral, kararın henüz kendilerine tebliği edilmediğini dile getirerek, "Biz, yetkililere ulaşıp, içeriğini öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarımız, tebligatta bulunulduktan sonra, gerekli itirazlarda bulunacaklar" dedi.

"Biz kendimiz televizyonu kapatırız"

Zarok TV'nin çocukları gelişimine katkı sunan yayınlar yaptığını anlatan Demiral, çocuk kanalı olarak, nasıl bir bölücü faaliyette bulundukları gerekçeyle ilgili bir açıklama yapılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Nasıl böyle bir karar verildiğini anlamakta zorlanıyoruz. KHK'yi dün avukatlarımızla birlikte inceledik. Kararnamede, 'Bölücü, yıkıcı faaliyet yürüten ya da FETÖ'ye yardım eden' gibi bir ibare var. Biz nasıl bir propaganda yapmışız, nasıl yıkıcı bir faaliyette bulunmuşuz? Bunun bize açıklanmasını istiyoruz. Önümüze tek bir şey konulursa, biz kendimiz televizyonu kapatırız. O kadar iddalıyız. Tek yaptığımız Kürtçe yayın, başka bir şey yok."