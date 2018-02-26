Apaydın: İstanbul'da gördüğünüz bazı yapılar orijinal değil

İSTANBUL, (DHA) -İL Kültür ve Turizm Eski Müdürü Nedret Apaydın, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği seminerde öğrencilerle buluştu. İstanbul\'daki tarihi yapıların orijinal olmadığına dikkat çeken Apaydın, \"Ayasofya Müzesi ve Fatih Camii yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. İstanbul\'da görülen hiçbir şey orijinal değildir, bizim elimizle tekrar yapılmıştır\" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü\'nce, Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi’nde düzenlenen \'İstanbul\'u Dinliyorum\' başlıklı seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul üzerine gençlerin sorularını yanıtlayan Nedret Apaydın, öğrencilerin İstanbul\'a dair bilgilerini ölçerek, İstanbul\'un bilinmeyen veya yanlış bilinen özelliklerini anlattı. Gençlere, \'İstanbul’u gezin, görün, yaşayın\' tavsiyesinde bulunan Apaydın şöyle devam etti:

\"İstanbul bizden önceki medeniyetlerin hepsini birleştiriyor ve ortaya İstanbul kültürü çıkıyor. İstanbul kelimesinin anlamına bakacak olursak, İstanbul, \'şehre doğru\' demektir. Osmanlı devleti padişahları hiçbir zaman İstanbul kelimesini kullanmamıştır. Cumhuriyet kurulunca İstanbul demişiz. Ayrıca İstanbul\'da gördüğünüz hiçbir şey orijinal değildir. Ayasofya Müzesi\'ne bakarsak, tarihte iki kere yanmış ve yıkılıp tekrar yapılmıştır. Fatih Camii depremde yıkılmış ve tekrar yapılmıştır. İstanbul\'da görülen hiçbir şey orijinal değildir, bizim elimizle tekrar yapılmıştır.\"

“TAKSİCİLER VE GÜVENLİK YÜZÜNDEN TURİZM GERİLİYOR”

\'Bir Yabancının Gözünden İstanbul\' isimli belgesel gösterimiyle başlayan programda konuşan Apaydın, turizmde gerileme nedenlerini açıkladı. Turizmde dünyada geriye düşme sebeplerimizden birisinin art niyetli taksiciler, ikincisinin de güvenlik meselesi olduğunu belirten Apaydın, bunların zamanla düzeltileceğini ve hak ettiğimiz potansiyeli yakalayacağımızı ifade etti.

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